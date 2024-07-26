Китайские корабли станут гостями Дня ВМФ во Владивостоке

Два корабля китайских Военно-морских сил (ВМС НОАК) примут участие в праздновании Дня Военно-морского флота России во Владивостоке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представительство МИД России во Владивостоке.

«Военно-морская флотилия Народно-освободительной армии Китая в составе кораблей «Лунхушань» и «Чжэн Хэ» примет участие в праздновании Дня Военно-морского флота во Владивостоке», — сообщили в МИД.

Уточняется, что «Лунхушань» является транспортно-десантным кораблем класса Юйчжао, с водоизмещением 25 тыс. тонн — он вступил в строй в 2018 году. Вместе с ним в параде примет участие учебный корабль «Чжэн Хэ», дальность плавания которого составляет 11 тысяч морских миль.

До этого власти региона заявили, что в Краснодарском крае не будут проводиться массовые мероприятия ко Дню Военно-морского флота.

Также главный военно-морской парад в честь Дня Военно-морского флота в Санкт-Петербурге в этом году пройдет в «усеченном» виде.

Ранее в Петербурге состоялась первая репетиция парада ко Дню ВМФ.