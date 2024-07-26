В Севастополе объявлена тревога — городу угрожает ракетный обстрел. Об этом в Telegram-канале сообщает губернатор города Михаил Развожаев.

«Внимание всем! Баллистика! Срочно принять меры безопасности!» — пишет Развожаев.

1 июля Развозжаев сообщил, что новый сигнал «Баллистика!» появился в Севастополе. Решение о введении нового сигнала связано с тем, что во время атаки 23 июня Севастополь столкнулся с новой угрозой, когда по городу запустили баллистическую ракету ATACMS с кассетными боевыми частями, объяснил глава региона. Он подчеркнул, что сигнал воздушной тревоги не отменяется. В зависимости от угрозы военные или объявляют воздушную тревогу, или сообщают о баллистической опасности.

На этот раз сигнал «Баллистика» длился шесть минут, после чего был отменен.

До этого в Севастополе провели учения по установке дымовых завес.

Ранее в Севастополе объявляли новый сигнал «Баллистика!».