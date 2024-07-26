Украинские СМИ сообщили о взрывах в Краматорске и Запорожье

Взрывы произошли в районе подконтрольных Киеву Краматорска и Запорожья. Об этом сообщает «Страна.ua».

В публикации отмечается, что в Краматорске после взрыва начался сильный пожар. Издание не приводит подробностей произошедшего.

До этого воздушная тревога была объявлена в Полтавской, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях Украины.

Также сообщалось, что в Харьковской области воздушная тревога была отменена спустя более чем 50 часов. Это новый рекорд. Регион находился в красной зоне 2 суток, 2 часа и 31 минуту.

25 июля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал, что в Киевской области поражены склады, где Вооруженные силы Украины (ВСУ) хранят ракеты большой дальности и, возможно, снаряды с обедненным ураном.

Российские военные наносят удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Киевской области сработала система ПВО.