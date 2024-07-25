В США раскрыли значимость поддержки Украины для Трампа

Для экс-президента Соединенных Штатов и кандитата на предстоящих выборах Дональда Трампа поддержка Украины не является приоритетной задачей. Об этом для британского издания The Guardian пишет американский политолог Раджан Менон.

«По мнению Трампа, выкачивание денег из бюджета ради вооружения Украины в войне, которую та не может выиграть, не отвечает национальным интересам США, в то время как эти средства стоило бы потратить на насущные нужды внутри страны и предотвращение реальных внешнеполитических угроз», — пишет Раджан.

Утверждается, что Россия якобы не входит в число этих угроз по мнению Трампа — но Китай входит, и является «главным врагом». При этот Менон считает, что при Трампе поддержка Украины в каком-то объеме может быть продолжена, потому что поражение Украины в конфликте может быть воспринято как личное поражение американского лидера.

До этого стали известны детали телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

Ранее в офисе Зеленского допустили приезд Трампа на Украину.