Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США раскрыли значимость поддержки Украины для Трампа

Политолог Менон считает, что для Трампа поддержка Украины — не приоритет

close
100%
Tom Brenner/Reuters

Для экс-президента Соединенных Штатов и кандитата на предстоящих выборах Дональда Трампа поддержка Украины не является приоритетной задачей. Об этом для британского издания The Guardian пишет американский политолог Раджан Менон.

«По мнению Трампа, выкачивание денег из бюджета ради вооружения Украины в войне, которую та не может выиграть, не отвечает национальным интересам США, в то время как эти средства стоило бы потратить на насущные нужды внутри страны и предотвращение реальных внешнеполитических угроз», — пишет Раджан.

Утверждается, что Россия якобы не входит в число этих угроз по мнению Трампа — но Китай входит, и является «главным врагом». При этот Менон считает, что при Трампе поддержка Украины в каком-то объеме может быть продолжена, потому что поражение Украины в конфликте может быть воспринято как личное поражение американского лидера.

До этого стали известны детали телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

Ранее в офисе Зеленского допустили приезд Трампа на Украину.

Все новости на тему:
Выборы в США — 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами