Бригада украинских войск, принимавшая участие в боевых действиях у села Прогресс в Донецкой народной республике (ДНР), потерпела сокрушительное поражение из-за проблем с командованием. Об этом в статье для американского журнала Forbes написал обозреватель Дэвид Экс.

В материале уточняется, что речь идет о 31-й механизированной бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Больше всего беспокоят обстоятельства, приведшие к этому поражению. Похоже, что бригада просто «рассыпалась» на фоне общих проблем с командованием и управлением», — подчеркнул автор публикации.

24 июля украинский ресурс DeepState рассказал, что бойцы ВСУ в районе донецкого села Прогресс оказались «в котле». В сложную ситуацию попали солдаты 31-й механизированной бригады. При этом причиной послужило хаотичное отступление из данного района одной из пехотных бригад украинских войск.

По информации журналистов, на помощь сослуживцам прибыли военные 47-й механизированной бригады ВСУ. Но им не удалось улучшить положение дел, следует из материала.

Ранее российские бойцы подбили танк Abrams у села Прогресс.