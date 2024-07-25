Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Китайскому космическому аппарату предрекли военное применение

Reuters: секретный космический беспилотник Китая может иметь военное назначение

close
100%
Eastern Theatre Command/Reuters

Разработанный в КНР беспилотный многоразовый космический аппарат можно использовать в военных целях. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Очевидно, что у него есть военное применение, включая, например, тщательный осмотр объектов противника или выведение их из строя», — заявил агентству преподаватель кафедры оптической космической ситуационной осведомленности в Делфтском технологическом университете Марко Лангбрук.

Среди невоенных областей применения космического беспилотника Лэнгбрук упомянул дозаправку спутников.

В мае 2023 года китайский беспилотный космический аппарат многоразового использования благополучно возвратился на Землю, проведя 276 дней на орбите планеты. В Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации назвали это событие «прорывом».

По словам некоторых наблюдателей, китайский аппарат будет способен нести средства слежения и съемки для сбора разведданных, писало издание South China Morning Post. Журналисты отмечали, что Китай с 2011 года ведет соперничество с США в создании беспилотного многоразового космического аппарата небольших размеров. Некоторые эксперты полагают, что китайский проект может напоминать американский орбитальный аппарат Boeing X-37.

Ранее в РФ впервые наладили управление беспилотником через спутник.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами