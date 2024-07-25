Китайскому космическому аппарату предрекли военное применение

Разработанный в КНР беспилотный многоразовый космический аппарат можно использовать в военных целях. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Очевидно, что у него есть военное применение, включая, например, тщательный осмотр объектов противника или выведение их из строя», — заявил агентству преподаватель кафедры оптической космической ситуационной осведомленности в Делфтском технологическом университете Марко Лангбрук.

Среди невоенных областей применения космического беспилотника Лэнгбрук упомянул дозаправку спутников.

В мае 2023 года китайский беспилотный космический аппарат многоразового использования благополучно возвратился на Землю, проведя 276 дней на орбите планеты. В Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации назвали это событие «прорывом».

По словам некоторых наблюдателей, китайский аппарат будет способен нести средства слежения и съемки для сбора разведданных, писало издание South China Morning Post. Журналисты отмечали, что Китай с 2011 года ведет соперничество с США в создании беспилотного многоразового космического аппарата небольших размеров. Некоторые эксперты полагают, что китайский проект может напоминать американский орбитальный аппарат Boeing X-37.

Ранее в РФ впервые наладили управление беспилотником через спутник.