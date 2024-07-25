Западным странам становится все сложнее игнорировать коррупцию на Украине, когда они осуществляют новые поставки оружия Киеву. Об этом заявил постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя, передает ТАСС.

Постпред России при всемирной организации отметил, что коррупция на Украине приводит к проблемам и сбоям при реализации военной помощи от ее западных партнеров.

«Накачка киевского режима оружием с их стороны продолжается, хотя и с серьезными проблемами и сбоями», — сказал Небензя.

3 июля британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на высокопоставленного чиновника Госдепартамента США сообщила, что Украину пока не хотят приглашать в НАТО из-за коррупции в стране. При этом он заявил, что необходимо отметить реформы, которые украинские власти провели в последние два года.

В конце июня агентство Bloomberg сообщило, что Международный валютный фонд потребовал от Украины внести поправки в Таможенный кодекс для усиления борьбы с коррупцией и продолжения международной финансовой поддержки. Например, Киев должен привести таможенные операции в соответствие с законодательством Евросоюза.

Ранее на Украине решили бороться с незаконным оборотом оружия.