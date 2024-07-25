Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Небензя заявил, что коррупция на Украине мешает поставкам западного оружия

Небензя: Западу стало сложно игнорировать коррупцию при поставках оружия Украине

close
100%
Mike Segar/Reuters

Западным странам становится все сложнее игнорировать коррупцию на Украине, когда они осуществляют новые поставки оружия Киеву. Об этом заявил постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя, передает ТАСС.

Постпред России при всемирной организации отметил, что коррупция на Украине приводит к проблемам и сбоям при реализации военной помощи от ее западных партнеров.

«Накачка киевского режима оружием с их стороны продолжается, хотя и с серьезными проблемами и сбоями», — сказал Небензя.

3 июля британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на высокопоставленного чиновника Госдепартамента США сообщила, что Украину пока не хотят приглашать в НАТО из-за коррупции в стране. При этом он заявил, что необходимо отметить реформы, которые украинские власти провели в последние два года.

В конце июня агентство Bloomberg сообщило, что Международный валютный фонд потребовал от Украины внести поправки в Таможенный кодекс для усиления борьбы с коррупцией и продолжения международной финансовой поддержки. Например, Киев должен привести таможенные операции в соответствие с законодательством Евросоюза.

Ранее на Украине решили бороться с незаконным оборотом оружия.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами