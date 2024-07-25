Патрушев заявил о срыве плана НАТО по размещению базы в Азовском море

Украина утратила выход в Азовское море, поэтому стратегия морской безопасности этой страны не соответствует реалиям. Об этом заявил помощник президента РФ Николай Патрушев в интервью «Российской газете».

«Именующий себя президентом Владимир Зеленский, подписывая такие документы (стратегию морской безопасности. — «Газета.Ru»), в очередной раз пытается убедить жителей Украины и мировое сообщество в легитимности киевской неонацистской власти», — заявил представитель Кремля.

Помощник президента указал на невозможность проведения миссий и учений ВМС Украины в Азовском море, поскольку в настоящее время оно является внутренним морем России.

Патрушев подчеркнул, что Украина «фактически, и юридически» утратила выход в азовскую акваторию. Он также особо указал, что «одновременно были сорваны замыслы» НАТО по размещению в Азовском море военно-морской базы альянса.

17 июля Зеленский утвердил стратегию морской безопасности Украины. Из документа следует, что цель стратегии — «обеспечение готовности, комплексного и эффективного предотвращения и реагирования на угрозы морской безопасности Украины».

Стратегия распространяется на прибрежные территории страны, а также на ее морские границы и «другие районы Мирового океана», где у Украины есть какие-либо интересы.

Ранее в Крыму назвали фарсом морскую стратегию Зеленского.