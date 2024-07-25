Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Патрушев заявил о срыве плана НАТО по размещению базы в Азовском море

Патрушев назвал нереалистичной стратегию Украины по морской безопасности

close
100%
Kremlin Pool/Global Look Press

Украина утратила выход в Азовское море, поэтому стратегия морской безопасности этой страны не соответствует реалиям. Об этом заявил помощник президента РФ Николай Патрушев в интервью «Российской газете».

«Именующий себя президентом Владимир Зеленский, подписывая такие документы (стратегию морской безопасности. — «Газета.Ru»), в очередной раз пытается убедить жителей Украины и мировое сообщество в легитимности киевской неонацистской власти», — заявил представитель Кремля.

Помощник президента указал на невозможность проведения миссий и учений ВМС Украины в Азовском море, поскольку в настоящее время оно является внутренним морем России.

Патрушев подчеркнул, что Украина «фактически, и юридически» утратила выход в азовскую акваторию. Он также особо указал, что «одновременно были сорваны замыслы» НАТО по размещению в Азовском море военно-морской базы альянса.

17 июля Зеленский утвердил стратегию морской безопасности Украины. Из документа следует, что цель стратегии — «обеспечение готовности, комплексного и эффективного предотвращения и реагирования на угрозы морской безопасности Украины».

Стратегия распространяется на прибрежные территории страны, а также на ее морские границы и «другие районы Мирового океана», где у Украины есть какие-либо интересы.

Ранее в Крыму назвали фарсом морскую стратегию Зеленского.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами