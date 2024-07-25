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На Западе назвали угрозу для наземных беспилотных платформ ВСУ

Forbes: российские средства РЭБ станут главной угрозой для наземных дронов ВСУ

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Одной из основных угроз для наземных беспилотных платформ Вооруженных сил Украины (ВСУ) станут российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщается в статье американского журнала Forbes.

По словам автора публикации, такие дроны уязвимы к помехам. Из-за увеличения дальности и особенностей рельефа местности происходит ослабление сигнала, в результате чего его могут заглушить средства радиоэлектронной борьбы.

Также российские системы РЭБ способны находить и отслеживать сигналы, которые идут от оператора к роботу, что позволит Вооруженным силам РФ атаковать как дрон, так и того, кто им управляет, отмечается в материале.

В середине июля младший научный сотрудник Тайваньского института исследований национальной обороны и безопасности Шиау-шян Лю заявил, что американские высокоточные управляемые активно-реактивные снаряды M982 Excalibur стали бесполезными на поле боя в зоне СВО из-за российских РЭБ.

Ранее перевозчики пожаловались на сбои в системе «Платон» из-за средств РЭБ.

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