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Минобороны сообщило об уничтожении САУ «Богдана» и двух складов ВСУ

Минобороны: ВС РФ уничтожили САУ «Богдана» и два склада с боеприпасами ВСУ

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Евгений Биятов/РИА Новости

Подразделения группировки войск «Запад» уничтожили в Харьковской области и Луганской народной республике (ЛНР) самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Богдана» и два склада с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

Согласно сводке ведомства, в районах населенных пунктов Петропавловка, Степовая Новоселовка, Песчаное и Макеевка были поражены формирования 144-й механизированной бригады ВСУ, 110-й и 112-й бригад теробороны, 1-й бригады специального назначения нацгвардии.

По данным министерства, всего украинская сторона потеряла до 460 военных. Также во время боев были уничтожены пять автомобилей, гаубица «Мста-Б», орудие Д-20 и станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», добавили в Минобороны.

Также в сводке рассказали, что российские военные из группировки «Восток» уничтожили полевой склад с боеприпасами ВСУ в Донецкой народной республике (ДНР).

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в конце июля рассказывал, что российские военные точечным ударом уничтожили иностранных наемников в Харькове.

Ранее в Чехии назвали условие, при котором можно проводить мирные переговоры по Украине.

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