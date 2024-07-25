Группировка войск «Восток» уничтожила полевой склад ВСУ в ДНР

Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю фронта и уничтожили полевой склад с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Минобороны в своем Telegram-канале.

«Противник потерял более 125 военнослужащих, танк, два автомобиля, 152-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку «Акация», 152-миллиметровую гаубицу Д-20, две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевой склад с боеприпасами», — говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, было нанесено огневое поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, а также 123-й бригады теробороны. Бои велись в районах населенных пунктов Водяное, Пречистовка, Нескучное и Раздольное в ДНР.

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что в Киевской области были уничтожены склады, где ВСУ хранили ракеты большой дальности и, возможно, снаряды с обедненным ураном. По словам подпольщика, удар был нанесен по бывшему арсеналу вооружений полка дальней авиации.

Ранее в Европе указали на территориальные потери Украины за неделю.