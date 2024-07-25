Под Одессой поймали 11 мужчин, которые собирались перейти границу

Государственная пограничная служба Украины задержала в Одесской области 11 мужчин, которые хотели нелегально перейти границу. Об этом пишет «Страна.ua».

Отмечается, что они по объездным дорогам ехали в сторону Молдавии на двух автомобилях, когда их поймали. Пограничники сообщили, что мужчины заплатили за это по $6 тысяч.

До этого сообщалось, что из-за усиления мобилизации на Украине размер взяток для выезда из страны местами вырос до $20 тысяч, причем без гарантии успешного исхода дела. Отмечается, что сейчас в Киеве стоимость нелегального выезда за рубеж оценивается в $13-15 тысяч (было $10-12 тысяч). В Одесской и Николаевской областях аналогичная «услуга» будет стоить уже $20 тысяч, причем мздоимцы не дают гарантий успешного выезда даже за такую сумму. Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров пояснил агентству, что «львиная часть от суммы идет пограничникам, чтобы они закрывали глаза, отворачивались в нужный момент».

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине.

Ранее посол Украины в Молдавии призвал не закрывать границу с республикой.