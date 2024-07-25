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Средства ПВО за сутки сбили почти 30 украинских дронов вне зоны СВО

МО: ВС РФ за сутки уничтожили 26 беспилотников ВСУ вне зоны СВО

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Bulkin Sergey/Global Look Press

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожили вне зоны проведения специальной военной операции 26 украинских беспилотников различных типов. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Уточняется, что всего зенитно-ракетные комплексы и РЭБ России сбили 52 дрона вооруженных сил Украины (ВСУ). Помимо этого, системы перехватили три снаряда РСЗО HIMARS производства США.

До этого российское оборонное ведомство сообщило, что в ночь на 25 июля ПВО сбила над Россией 14 украинских беспилотников. Согласно информации МО РФ, четыре беспилотных летательных аппарата были сбиты над Курской областью, три — над Белгородской и четыре дрона — над Крымом и акваторией Черного моря.

Позднее пресс-служба администрации Курска рассказала, что утром на улицах города нашли обломки сбитых дронов.

Ранее сообщалось, что мужчина получил ранения в результате обстрела ВСУ Белгородской области.

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