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В США заявили об использовании Россией американских чипов в ракетах

New York Times: Россия использует в ракетах созданные в США микрочипы и сенсоры

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Министерство обороны РФ

В российских ракетах, применяемых в ходе специальной военной операции на Украине, используются американские микрочипы и сенсоры. Об этом пишет американская газета The New York Times (NYT).

По данным издания, среди ракетных комплектующих, о которых идет речь, имеется полевая программируемая затворная матрица, созданная компаниями Advanced Micro Devices и Intel. Журналисты утверждает, что эти элементы были приобретены через подставные компании в Гонконге.

Согласно информации Ассоциации полупроводниковой промышленности, на которую ссылается газета, главным поставщиком микросхем выступает Китай. Эта страна якобы поставила 29% всех импортируемых Российской Федерацией полупроводниковых приборов.

Еще в ноябре 2022 года журналисты NYT писали, что Россия могла накопить запасы микрочипов и других технологий, необходимых для создания высокоточных ракет, до начала спецоперации на Украине в феврале. Обозреватели газеты утверждали, что необходимые микроэлектронные компоненты РФ могла получить в обход санкций через третьи стороны.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.

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Операция на Украине
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