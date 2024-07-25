В США заявили об использовании Россией американских чипов в ракетах

В российских ракетах, применяемых в ходе специальной военной операции на Украине, используются американские микрочипы и сенсоры. Об этом пишет американская газета The New York Times (NYT).

По данным издания, среди ракетных комплектующих, о которых идет речь, имеется полевая программируемая затворная матрица, созданная компаниями Advanced Micro Devices и Intel. Журналисты утверждает, что эти элементы были приобретены через подставные компании в Гонконге.

Согласно информации Ассоциации полупроводниковой промышленности, на которую ссылается газета, главным поставщиком микросхем выступает Китай. Эта страна якобы поставила 29% всех импортируемых Российской Федерацией полупроводниковых приборов.

Еще в ноябре 2022 года журналисты NYT писали, что Россия могла накопить запасы микрочипов и других технологий, необходимых для создания высокоточных ракет, до начала спецоперации на Украине в феврале. Обозреватели газеты утверждали, что необходимые микроэлектронные компоненты РФ могла получить в обход санкций через третьи стороны.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.