Вооруженные силы (ВС) России уничтожили американский танк Abrams в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

«Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 28-й, 31-й, 32-й, 41-й, 47-й и 151-й механизированных, 68-й пехотной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что огневое поражение было нанесено и 111-й бригаде теробороны ВСУ.

Боевые действия велись в населенных пунктах Тимофеевка, Воздвиженка, Александро-Шультино, Ивановка. Кроме того, сражения были зафиксированы в Торецке, Новоселовке Первой, а также в Михайловке и Калиново.

В ходе выполнения боевых задач ВС РФ отразили семь контратак штурмовых групп противника. ВСУ потеряли до 410 военнослужащих, два пикапа, 152-миллиметровую гаубицу «Мста-Б», а также 100 миллиметровую пушку МТ-12 «Рапира».

В Минобороны также сообщили, что российской армией были уничтожены до пяти боевых машин пехоты (БМП) Bradley на площадке c иностранной военной техникой и пункт базирования безэкипажных катеров.

Ранее российские военные уничтожили пункт управления ВСУ.