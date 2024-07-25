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В российском регионе решили увеличить выплаты участникам СВО

Власти Челябинской области увеличили выплату для бойцов СВО до 705 тысяч рублей

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Станислав Красильников/РИА Новости

Депутаты законодательного собрания Челябинской области приняли поправки в закон, которые увеличивают единовременную выплату заключившим контракт для участия в специальной военной операции (СВО) гражданам до 705 тыс. руб. Об этом сообщает Ura.ru.

В прошлом размер выплаты составлял 305 тыс. руб. Закон будет распространяться на жителей региона, которые заключили контракт с Минобороны РФ и войсками нацгвардии (Росгвардии). Инициатором поправок выступил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Соответствующие изменения в областное законодательство, инициированные Текслером, приняты депутатами законодательного собрания», — сообщил корреспондент издания.

Закон вступит в силу 1 августа 2024 года.

До этого выплаты для участников СВО увеличили в Ямало-Ненецком автономном округе. Сумма разового довольствия для жителей региона теперь составляет 1,1 млн руб.

23 июля мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление столичного правительства, согласно которому, лицам, заключившим контракт с Минобороны России, предоставляется единовременная денежная выплата в размере 1,9 млн руб.

Ранее Госдума защитила выплаты военнослужащим от изъятия за долги.

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