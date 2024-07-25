Опубликовано видео удара «Искандерами» по заводу в Харькове

Российские войска нанесли удар ракетами «Искандер» по бронетанковому заводу в Харькове. Кадры с моментом нанесения ударов опубликовало Минобороны РФ.

«В результате удара уничтожено два цеха по ремонту и восстановлению бронетехники», — сообщили представители оборонного ведомства.

Утверждается, что по итогам обстрела ВСУ прекратили работы по ремонту техники в цехах завода.

Помимо этого, российские войска при помощи ракеты «Искандер» поразили расположение иностранных наемников в промышленной зоне Харькова. В результате удара было ликвидировано до 100 солдат, причем 40 из них были инструкторами-иностранцами, а еще 60 — бойцами 151-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

24 июля Минобороны сообщило о поражении командного пункта 63-й механизированной бригады украинских войск в Красном Лимане. Для удара использовали расчет ракетного комплекса «Искандер-М».

Ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении морских беспилотников у Крыма.