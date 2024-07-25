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Описано нежелание жителей Купянска покидать город

Беседин: жители Купянска не покидают город, несмотря на уговоры властей Украины

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РИА Новости

Глава военной администрации Купянска Харьковской области Андрей Беседин сообщил, что местные жители отказываются покидать город, несмотря на уговоры украинских властей и наступление российских войск. Его слова передает ТАСС.

По словам Беседина, на данный момент в Купянске остаются порядка 7300 человек.

«Те люди, которые остаются [в Купянске], написали отказ от эвакуации. <…> Эвакуация идет достаточно сложно. Люди не хотят выезжать», — поделился Беседин.

До этого военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал РИА Новости, что российские войска улучшили тактическое положение под Купянском. Российские войска продвинулись северо-восточнее Петропавловки, где заняли высоты. Это позволило увеличить возможность огневого поражения противника и обзор местности без применения оптических приборов и разведывательных БПЛА.

Также Марочко сообщал, что российские военные точечным ударом уничтожили иностранных наемников в Харькове.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.

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