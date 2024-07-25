Мужчина получил ранения в результате обстрела ВСУ Белгородской области

Мужчина получил несовместимые с жизнью ранения в результате обстрела города Шебекино в Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Чиновник выразил соболезнования родным мужчины.

Кроме того, пострадали еще двое местных жителей. Бойцы территориальной самообороны доставили их в Шебекинскую центральную районную больницу. После обследования и оказания медицинской помощи их отпустили на амбулаторное лечение.

Повреждения также зафиксированы в двух многоквартирных домах: в одном здании повреждены остекление и фасад, во втором пробита кровля. На территории промышленного предприятия повреждения получили производственные помещения. Также посечен фасад коммерческого объекта и повреждена одна машина, рассказал Гладков.

Министерство обороны РФ сообщало, что силы противовоздушной обороны в ночь на 25 июля сбили четыре беспилотника над Курской областью, три — над Белгородской и четыре дрона — над Крымом и акваторией Черного моря.

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