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Самолеты России и КНР провели совместный патруль у берегов Аляски

Самолеты ВКС России и ВВС Китая провели совместное патрулирование у Аляски

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Министерство обороны РФ/РИА Новости

Китайские и российские военные самолеты провели совместное патрулирование у берегов Аляски. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, в патрулировании участвовали бомбардировщики со стороны КНР и стратегические ракетоносцы Ту-95мс со стороны РФ. Военные провели патрулирование над акваториями Чукотского, Берингова морей и северной части Тихого океана.

«Продолжительность совместного полета российских и китайских самолетов составила более пяти часов. На отдельных этапах маршрута авиагруппу сопровождали истребители иностранных государств», — пояснили в Минобороны.

Отмечается, что самолеты обеих стран действовали в соответствии с международным правом, нарушений воздушного пространства других государств допущено не было.

До этого Минобороны РФ сообщало, что в Южно-Китайском море проходило совместное российско-китайское морское патрулирование. За 15 дней российские и китайские корабли прошли порядка 4,8 тысячи морских миль в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее Южная Корея и Индия провели совместные воздушные учения.

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