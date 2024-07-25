Ракета «Искандер» поразила расположение иностранных наемников в промзоне Харькова

Российские войска при помощи ракеты «Искандер» поразили расположение иностранных наемников в промышленной зоне Харькова. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, пункт дислокации украинских войск находился в помещении застройщика «Скорпион». В результате удара было ликвидировано до 100 солдат, причем 40 из них были инструкторами-иностранцами, а еще 60 — бойцами 151-й механизированной бригады вооруженных сил Украины (ВСУ).

Днем ранее сообщалось, что расчет ракетного комплекса «Искандер-М» нанес удар по командному пункту 63-й механизированной бригады украинских войск в Красном Лимане в Донецкой народной республике (ДНР). В результате командный пункт с оперативным составом был уничтожен.

Помимо этого, ВСУ лишились машин пунктов управления беспилотниками, более чем 300 FPV-дронов и 10 крылатых БПЛА, а также трех автомобилей и антенно-мачтового устройства.

Ранее ВС России «Искандерами» уничтожили установку HIMARS в Николаевской области.