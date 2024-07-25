Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Минобороны РФ назвали предварительную причину падения Ми-28 в Калужской области

Причиной падения Ми-28 под Калугой могла стать техническая неисправность

close
100%
Евгений Биятов/РИА Новости

Причиной падения вертолета Ми-28 в Калужской области могла стать техническая неисправность. Об этом сообщили в министерстве обороны России, передает РИА Новости.

По данным ведомства, воздушное судно выполняло плановый полет. Оно упало в безлюдной местности. Никто из членов экипажа не выжил. Разрушений на земле не зафиксировано.

В Минобороны добавили, что в настоящее время на месте ЧП работает комиссия Воздушно-космических сил России.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о крушении Ми-28 утром 25 июля. Позднее руководитель Жиздринского района Александр Барыбин уточнил, что самолет рухнул в лесу возле деревни Кленки. На место выехали спасательные службы.

19 июля в Якутии пропал вертолет Robinson R44. На борту находились три пассажира и пилот. Поиски вертолета откладывали три дня из-за сложных метеоусловий. Следователи назвали среди возможных причин крушения Robinson ошибку пилотирования, техническую неисправность и неблагоприятные погодные условия.

Ранее вертолет Ми-8 упал и ушел под лед Онежского озера.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами