В Минобороны РФ назвали предварительную причину падения Ми-28 в Калужской области

Причиной падения вертолета Ми-28 в Калужской области могла стать техническая неисправность. Об этом сообщили в министерстве обороны России, передает РИА Новости.

По данным ведомства, воздушное судно выполняло плановый полет. Оно упало в безлюдной местности. Никто из членов экипажа не выжил. Разрушений на земле не зафиксировано.

В Минобороны добавили, что в настоящее время на месте ЧП работает комиссия Воздушно-космических сил России.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о крушении Ми-28 утром 25 июля. Позднее руководитель Жиздринского района Александр Барыбин уточнил, что самолет рухнул в лесу возле деревни Кленки. На место выехали спасательные службы.

19 июля в Якутии пропал вертолет Robinson R44. На борту находились три пассажира и пилот. Поиски вертолета откладывали три дня из-за сложных метеоусловий. Следователи назвали среди возможных причин крушения Robinson ошибку пилотирования, техническую неисправность и неблагоприятные погодные условия.

Ранее вертолет Ми-8 упал и ушел под лед Онежского озера.