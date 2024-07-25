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Боец рассказал об атаке кассетными боеприпасами в зоне СВО

Боец отряда «Шторм Z» Туленков рассказал об обстреле кассетными бомбами в лесу

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Clodagh Kilcoyne/Reuters

Боец отряда «Шторм Z» Даниил Туленков поделился с «Лентой.ру» рассказом об обстреле кассетными боеприпасами в лесу.

По словам Туленкова, служившего на Запорожском направлении в районе села Работино, обстрел кассетными боеприпасами произошел из-за ошибки саперов. Его группа находилась в лесополосе и должна была вступить в бой в случае обострения обстановки.

«Ночью в эту лесополку приехали саперы, нарушив все правила светомаскировки и безопасности, и начали сгружать противотанковые мины с включенными фарами. Их срисовали — и через десять минут этот лес превратился в кипящий ад из-за летящих с неба кассетных снарядов», — пояснил боец.

До этого ТАСС сообщало, что сейм Литвы поддержал декрет президента Гитанаса Науседы о денонсации Конвенции по кассетным боеприпасам. Министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас объяснил такое решение изменившейся геополитической ситуацией.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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