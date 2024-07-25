Подполье сообщило об ударе по складам с ракетами в Киевской области

В Киевской области поражены склады, где Вооруженные силы Украины (ВСУ) хранят ракеты большой дальности и, возможно, снаряды с обедненным ураном. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«В 4:45 был прилет в город Белая Церковь Киевской области», — сказал он.

Лебедев, ссылаясь на свой источник, сообщил, что удар был нанесен по бывшему арсеналу вооружений полка дальней авиации.

«Арсенал и склады арсенала используются сейчас Вооруженными силами Украины для хранения ракет большой дальности. Есть большая вероятность того, что там хранятся боеприпасы с обедненным ураном», — добавил координатор подполья.

Лебедев также сообщил о четырех ударах по пригороду Житомира на Украине.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.