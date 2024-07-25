Несколько ударов нанесено по Житомирской области Украины

Четыре удара были нанесены по пригороду Житомира на Украине. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, это произошло примерно в 12-15 километрах к северо-востоку от центра города. В ту сторону были направлены машины МЧС и кареты скорой помощи.

Также Лебедев сообщил, что удар нанесен по району железнодорожной станции в городе Смела в Черкасской области Украины.

Еще один удар пришелся по аэродрому в Борисполе Киевской области Украины, произошло несколько взрывов.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.