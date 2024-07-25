За минувшую ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 14 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Согласно информации российского оборонного ведомства, четыре беспилотных летательных аппарата были сбиты над Курской областью, три — над Белгородской и четыре дрона — над Крымом и акваторией Черного моря.

Украинские дроны были перехвачены и уничтожены дежурными средствами ПВО.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что система противовоздушной обороны (ПВО) сбила в небе над регионом беспилотный летательный аппарат.

Он уточнил, что над Белгородским районом был уничтожен беспилотник самолетного типа.

Также накануне временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщал, что ВСУ с помощью беспилотника атаковали комбайны, которые работали на уборке урожая в районе села Волфино Глушковского района.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.