Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Минобороны рассказало, сколько БПЛА сбили над регионами России за ночь

Минобороны: за ночь силы ПВО сбили 14 украинских БПЛА над регионами России

close
100%
Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

За минувшую ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 14 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Согласно информации российского оборонного ведомства, четыре беспилотных летательных аппарата были сбиты над Курской областью, три — над Белгородской и четыре дрона — над Крымом и акваторией Черного моря.

Украинские дроны были перехвачены и уничтожены дежурными средствами ПВО.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что система противовоздушной обороны (ПВО) сбила в небе над регионом беспилотный летательный аппарат.

Он уточнил, что над Белгородским районом был уничтожен беспилотник самолетного типа.

Также накануне временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщал, что ВСУ с помощью беспилотника атаковали комбайны, которые работали на уборке урожая в районе села Волфино Глушковского района.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами