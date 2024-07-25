Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Минобороны РФ сообщило об уничтожении морских беспилотников у Крыма

МО РФ: два морских дрона ВСУ уничтожили в Черном море недалеко от Крыма

close
100%
«Минобороны России»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Минобороны России»

Российские войска ночью ликвидировали два безэкипажных катера (их также называют морскими либо надводными беспилотниками. — Прим. ред.) в Черном море, которые следовали по направлению к Крыму. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, следовавшие в направлении Крымского полуострова», — говорится в сообщении.

До этого в Минобороны рассказали, что дежурные средства ПВО в период с 21:30 до 23:00 мск 24 июля пресекли попытку ВСУ нанести удары по объектам, расположенным на территории России. Было уничтожено 18 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Также накануне вечером сразу три самолета ВВС Великобритании приблизились к российской границе в Черном море. Им навстречу вылетел российский истребитель Су-27, после чего британские воздушные суда развернулись.

Ранее появилось видео удара ракеты «Искандер» по командному пункту ВСУ в Красном Лимане.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами