Минобороны РФ сообщило об уничтожении морских беспилотников у Крыма

Российские войска ночью ликвидировали два безэкипажных катера (их также называют морскими либо надводными беспилотниками. — Прим. ред.) в Черном море, которые следовали по направлению к Крыму. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, следовавшие в направлении Крымского полуострова», — говорится в сообщении.

До этого в Минобороны рассказали, что дежурные средства ПВО в период с 21:30 до 23:00 мск 24 июля пресекли попытку ВСУ нанести удары по объектам, расположенным на территории России. Было уничтожено 18 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Также накануне вечером сразу три самолета ВВС Великобритании приблизились к российской границе в Черном море. Им навстречу вылетел российский истребитель Су-27, после чего британские воздушные суда развернулись.

Ранее появилось видео удара ракеты «Искандер» по командному пункту ВСУ в Красном Лимане.