Удар нанесен по аэродрому в Киевской области Украины

Удар нанесен по аэродрому в Борисполе Киевской области Украины, произошло несколько взрывов. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, это произошло в 3:20 по местному времени. Первый взрыв был мощный, остальные взрывы шли со стороны нефтебазы аэропорта. В сторону прилетов были направлены кареты скорой помощи.

Микрорайоны Княжицкий и Аэропортовский оцеплены. Лебедев добавил, что вечером 24 июля в аэропорту, предположительно, осуществил посадку грузовой самолет Ил-76.

В ночь на 25 июля сообщалось о взрывах в Харькове. На тот момент в Харьковской области была объявлена воздушная тревога.

До этого стало известно, что в Измаиле в Одесской области Украины произошел взрыв на нефтебазе.

Глава военной администрации Одесской области Олег Кипер сообщал, что в Измаильском районе Одесской области на юге Украины припортовая инфраструктура получила повреждения в результате взрывов.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.