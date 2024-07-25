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Николаевское подполье сообщило об ударе по Измаилу

Лебедев: три иностранных офицера эвакуированы в Румынию после удара по Измаилу

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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские войска нанесли удар по Измаилу в Одесской области. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По словам Лебедева, целью стал военный объект в припортовой зоне города. В результате удара троих иностранных офицеров эвакуировали на вертолете в Румынию.

«Вчера по Измаилу нанесли серию ударов, сегодня <...> удар был нанесен снова. И опять полетели «скорые», на вертолетах в сторону Румынии эвакуировали троих иностранных офицеров», — пояснил координатор николаевского подполья.

До этого британский эксперт Александр Меркурис говорил, что ракетный удар по западным наемникам, воюющим на стороне украинской армии, в Харьковской области нанес серьезный ущерб иностранным инструкторам.

23 июля расчет оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М» ударил по пункту временной дислокации специалистов из западных стран в н.п. Дергачи Харьковской области.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.

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