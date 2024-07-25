Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал РИА Новости, что российские военные точечным ударом уничтожили иностранных наемников в Харькове.
По его словам, удар был нанесен по населенному пункту.
«Уничтожено до отделения иностранцев, дислоцирующихся в одном из спальных районов города», — пояснил Марочко.
Он добавил, что наемники входили в состав инженерных войск.
До этого Марочко сообщал, что подразделения Вооруженных сил Украины укрепляют свои позиции, чтобы помешать армии России продвинуться на Купянском направлении в зоне проведения спецоперации. Решение об укреплении украинским командованием было принято после провала в населенном пункте Песчаное.
23 июля Марочко сообщал, что штурмовое подразделение ВСУ под усиленной охраной прибыло под Купянск в Харьковской области.
Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.