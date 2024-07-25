Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал РИА Новости, что российские военные точечным ударом уничтожили иностранных наемников в Харькове.

По его словам, удар был нанесен по населенному пункту.

«Уничтожено до отделения иностранцев, дислоцирующихся в одном из спальных районов города», — пояснил Марочко.

Он добавил, что наемники входили в состав инженерных войск.

До этого Марочко сообщал, что подразделения Вооруженных сил Украины укрепляют свои позиции, чтобы помешать армии России продвинуться на Купянском направлении в зоне проведения спецоперации. Решение об укреплении украинским командованием было принято после провала в населенном пункте Песчаное.

23 июля Марочко сообщал, что штурмовое подразделение ВСУ под усиленной охраной прибыло под Купянск в Харьковской области.

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