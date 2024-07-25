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В России создали комплекс «охоты» за операторами FPV-дронов

РИА Новости: создан комплекс охоты за операторами FPV-дронов ВСУ

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Ashley Chan/Global Look Press

В России был разработан комплекс «Кобра» для поиска украинских операторов БПЛА, который выполнен в формате карманной игровой приставки. Об этом сообщил РИА Новости Станислав, создатель мобильной системы РЭБ «Волнорез» (полное имя не раскрывается из соображений безопасности).

В России разработали и начали испытания комплекса «Кобра». Он предназначен для обнаружения операторов вражеских БПЛА. Эта система может выявлять сигналы от расчетов операторов БПЛА ВСУ и их ретрансляторов, а также отображать их координаты на карте в режиме реального времени.

«Изделие выполнено в мобильном форм-факторе, внешне оно, по сути, мало отличается от карманной игровой приставки типа PSP, что делает «Кобру» удобной и простой в эксплуатации», — отметил разработчик.

По его словам, необходимость создания «Кобры» обусловлена тем, что операторы БПЛА стали одной из главных целей на фронте, при этом их обнаружение представляет значительные сложности. В настоящее время «Кобра» готовится к опытно-боевой эксплуатации в зоне специальной военной операции, после чего система будет доработана и запущена в серийное производство.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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