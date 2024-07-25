Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове

Взрывы прогремели в среду в Харькове на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области воздушная тревога звучит больше суток.

Подробностей о произошедшем в городе издание не приводит.

До этого стало известно, что в Измаиле в Одесской области Украины произошел взрыв на нефтебазе.

Глава военной администрации Одесской области Олег Кипер сообщал, что в Измаильском районе Одесской области на юге Украины припортовая инфраструктура получила повреждения в результате взрывов.

Также сообщалось о пожаре на объекте критической инфраструктуры в Сумской области.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.