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Над Курской областью уничтожено 18 украинских дронов

Минобороны: средства ПВО сбили над Курской областью 18 украинских беспилотников

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Evgeniy Maloletka/AP

Силы противовоздушной обороны (ПВО) в течение полутора часов уничтожили над Курской областью 18 украинских беспилотников. Об этом сообщает министерство обороны Российской Федерации.

Дежурные средства ПВО в период с 21:30 до 23:00 мск 24 июля пресекли очередную попытку противника нанести удары по объектам, расположенным на территории России. В общей сложности, было уничтожено 18 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотника атаковали комбайны, которые работали на уборке урожая в районе села Волфино Глушковского района Курской области. Техника получила повреждения.

24 июля украинские беспилотники атаковали территорию промышленного предприятия в городе Суджа в Курской области.

Ранее командующий ВСУ заявил о нехватке денег на развитие беспилотников.

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