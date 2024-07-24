В Минобороны Грузии рассказали о сотрудничестве с Пентагоном

Руководитель министерства обороны Грузии Ираклий Чиковани заявил, что Тбилиси продолжает активное сотрудничество с Пентагоном, несмотря на перенос совместных с США военных учений. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что сотрудничество грузинского оборонного ведомства с Пентагоном активно продолжается.

Чиковани добавил, что в заявлении о переносе учений «Благородный партнер — 2024» говорилось о том, что стороны продолжат сотрудничество.

До этого пресс-секретарь министерства обороны США Патрик Райдер заявил, что Вашингтон будет продолжать поддерживать военное сотрудничество с Тбилиси, несмотря на отмену совместных учений.

Он подчеркнул, что США продолжат поддерживать партнерские связи с грузинской армией. Пентагон также будет находить возможности для укрепления суверенитета и поддержания территориальной целостности Грузии.

До этого США из-за пересмотра двусторонних отношений государств на фоне последних разногласий отложили совместные военные учения с Грузией Noble Partner («Благородный партнер»). В Вашингтоне заявили, что сейчас неподходящее время для проведения крупномасштабных военных учений в Грузии.

Ранее в СВР заявили, что США готовят смену власти в Грузии.