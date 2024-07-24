Сотрудники еще двух российских ведомств получили отсрочку от призыва

Президент России Владимир Путин подписал закон об отсрочке по мобилизации сотрудников Следственного комитета России и прокуратуры. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

До изменения в Федеральный закон «О воинской обязанности и воинской службе», отсрочка по мобилизации предоставлялась служащим в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах принудительного исполнения и таможенных органах РФ — но только при наличии у них высшего образования и специальных званий.

Теперь, после изменений, отсрочка также будет предоставляться сотрудникам Следкома и прокуратуры — на тех же основаниях и при наличии высшего образования и званий.

До этого комитет Государственной думы по обороне рекомендовал отклонить проект об отсрочке от мобилизации отцам трех детей.

Ранее жителей Украины предупредили о возможной мобилизации «ограниченно годных» граждан.