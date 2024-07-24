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Шольц высказался об отправке немецких солдат на Украину

Канцлер ФРГ Шольц заявил, что не отправит военных Германии на Украину

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Fabian Sommer/Global Look Press

Власти Германии не отправят военных бундесвера на Украину. Об этом канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил во время общения с гражданами в немецком городе Саарбрюккен, передает ТАСС.

По его словам, Берлин «не будет делать ничего, что привело бы к войне» между НАТО и Россией.

«Я не посылаю солдат на Украину. Я не буду сбивать российские самолеты и ракеты немецкими летчиками и немецкими истребителями. Нет, мы не будем этого делать», — сказал Шольц.

24 мая премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о подготовке Европы к войне с Россией. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

В мае генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Киев не просил у альянса отправки войск в зону конфликта. Он подчеркнул, что Североатлантический альянс не планирует вводить войска на Украину.

В том же месяце премьер-министр Польши Дональд Туск признал, что на территории Украины находятся военные НАТО.

Ранее Шольц не увидел эскалации в разрешении бить западным оружием по территории России.

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