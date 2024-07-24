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Польша хочет усилить противовоздушную защиту на границе с Россией и Белоруссией

ВС Польши заявили о подготовке операции «Восточная заря» по усилению ПВО

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Kacper Pempel/Reuters

Министерство обороны Польши заявило о подготовке операции «Восточная заря» по усилению подразделения противовоздушной обороны (ПВО) на белорусской и российской границах. Об этом сообщается в пресс-релизе, размещенном на сайте польского оборонного ведомства.

«[Целью операции «Восточная заря» станет. — «Газета.Ru»] защита воздушного пространства Польши от объектов, незаконно нарушающих ее границы», — утверждают в Войске Польском.

Датой начала операции названо 1 августа.

До этого военный эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Камран Гасанов заявил, что Польша не решится на уничтожение российских ракет над Украиной.

Он добавил, что полномасштабный конфликт не выгоден ни России, ни Западу и лишь Владимир Зеленский остается посередине.

Ранее НАТО объявило о готовности системы ПРО Aegis Ashore в Польше.

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