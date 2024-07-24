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Кадыров сообщил о пополнении спецназа «Ахмат»

Кадыров сообщил о вступлении в спецназ «Ахмат» новых добровольцев

В ряды спецназа «Ахмат» вступило пополнение. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

По его словам, речь идет о добровольцах. Как уточнил лидер Чечни, среди них не только жители республики, но и люди, прибывшие в Грозный из других регионов России. Они прошли подготовку в Российском университете спецназа имени президента России Владимира Путина в Гудермесе.

Кадыров также заявил, что самолет с добровольцами отправился в зону проведения специальной военной операции (СВО). Борт вылетел из аэропорта Грозного.

4 июля заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщал, что около 190 тысяч россиян заключили контракты с Минобороны РФ в 2024 году.

14 июня президент РФ Владимир Путин заявлял, что в зоне специальной военной операции находятся около 700 тыс. российских военнослужащих.

До этого в Минобороны РФ отмечали, что в стране количество желающих поступить на военную службу по контракту существенно выросло.

Ранее Путин рассказал, за что Россия сражается в СВО.

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