Вооруженным силам Украины не избежать поражения в конфликте с Россией вне зависимости от результатов выборов в Соединенных Штатах или помощи от Запада. Такое мнение выразил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

«Война окончена, и я думаю, что в Киеве понимают, что даже если Камала Харрис каким-то образом будет избрана, американцы устали поддерживать конфликт на Украине», — сказал он.

24 июля журналист газеты Bild Джулиан Репке заявил, что в провалах Вооруженных сил Украины на фронте виновато командование украинской армии.

В этот же день бывший подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров сказал, что Украина хочет закончить боевые действия до зимы. По его словам, на настроения Киева влияют неудачи Вооруженных сил Украины (ВСУ) и большие потери. Украинские власти также опасаются, что президентом США станет Дональд Трамп. Киев, наверное, не будет получать от Вашингтона той поддержки, как при президенте Соединенных Штатов Джо Байдене, считает экс-сотрудник СБУ.

Ранее в США заявили о провале плана по дестабилизации России.