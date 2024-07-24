Посол Израиля в РФ сообщила о готовности к войне с Ливаном

Израиль готов к военному противостоянию с Ливаном, но дает шанс урегулированию дипломатическим путем. Об этом заявила журналистам посол Израиля в РФ Симона Гальперин, пишет ТАСС.

Дипломат подчеркнула, что Израиль не заинтересован в боевых действиях с Ливаном, однако в случае необходимости готов к ним.

«[Есть вероятность, что] Израиль будет вынужден войти в полномасштабную войну на северном фронте. Но мы еще даем шанс дипломатии», — сказала она.

До этого израильская авиация нанесла удар по находившимся в южной части Ливана ракетной установке и военным объектам шиитского движения «Хезболла».

20 июля вооруженные формирования шиитской милиции «Хезболла» нанесли массированный ракетный удар по позициям Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на Голанских высотах. По территории Голан и Галилейскому выступу было выпущено более полусотни снарядов из реактивных систем залпового огня.

Ранее МИД Ирана предупредил Израиль о «безвозвратном аде».