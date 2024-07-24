Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Главком ВСУ: полученные F-16 не будут подлетать к фронту

Главком ВСУ Сырский: F-16 не смогут подлетать к линии фронта ближе чем на 40 км

close
100%
Michael Debets/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Даже если истребители F-16 поступят в Вооруженные силы Украины (ВСУ), они все равно не смогут подобраться к линии фронта ближе чем на 40 км из-за риска быть сбитыми. Об этом в интервью The Guardian рассказал украинский главнокомандующий Александр Сырский.

Он отметил, что РФ имеет превосходную авиацию и очень сильную противовоздушную оборону (ПВО), из-за чего украинские военные вынуждены все чаще использовать более дешевые беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и наземные дроны.

«Мы боремся не количеством, а качеством. Беспилотники играют такую же большую роль, как артиллерия», — заявил Сырский.

Также он добавил, что истребители F-16, которые вскоре должны поступить в ВСУ, укрепят ПВО, позволят Киеву более эффективно работать против российских крылатых ракет и поражать наземные цели. Вместе с тем из-за риска быть сбитыми они должны будут оставаться «в 40 км или более» от линии фронта.

До этого начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов рассказал, что часть истребителей F-16, которые Запад пообещал предоставить Киеву, будут размещены на безопасных аэродромах за пределами страны.

Ранее Сырский рассказал о положении дел на фронте.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами