Главком ВСУ: полученные F-16 не будут подлетать к фронту

Даже если истребители F-16 поступят в Вооруженные силы Украины (ВСУ), они все равно не смогут подобраться к линии фронта ближе чем на 40 км из-за риска быть сбитыми. Об этом в интервью The Guardian рассказал украинский главнокомандующий Александр Сырский.

Он отметил, что РФ имеет превосходную авиацию и очень сильную противовоздушную оборону (ПВО), из-за чего украинские военные вынуждены все чаще использовать более дешевые беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и наземные дроны.

«Мы боремся не количеством, а качеством. Беспилотники играют такую же большую роль, как артиллерия», — заявил Сырский.

Также он добавил, что истребители F-16, которые вскоре должны поступить в ВСУ, укрепят ПВО, позволят Киеву более эффективно работать против российских крылатых ракет и поражать наземные цели. Вместе с тем из-за риска быть сбитыми они должны будут оставаться «в 40 км или более» от линии фронта.

До этого начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов рассказал, что часть истребителей F-16, которые Запад пообещал предоставить Киеву, будут размещены на безопасных аэродромах за пределами страны.

Ранее Сырский рассказал о положении дел на фронте.