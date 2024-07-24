Подразделения группировки российских войск «Запад» нанесли поражение формированиям двух бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Петропавловка и Песчаное Харьковской области. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

В ходе этого столкновения ВСУ потеряли до 550 солдат, танк, две боевые бронированные машины и семь автомобилей.

Также в ходе контрбатарейной борьбы российские военные поразили 155-мм гаубицу М198 американского производства, 152-мм гаубицу «Мста-Б», две 152-мм орудия Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», две 122-мм гаубицы Д-30, 105 мм гаубицу L-119 британского производства, станции радиоэлектронной борьбы «Хортица-М» и «Анклав-Н», станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36, а также склад боеприпасов.

Всего с начала российской специальной военной операции на Украине армия республики лишилась 630 самолетов, 278 вертолетов, 28 330 беспилотников, 556 зенитных ракетных комплексов, 16 645 танков и другой техники.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.