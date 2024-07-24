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Российские военные уничтожили пункт управления ВСУ

МО: российские военные за сутки уничтожили пункт управления и склад дронов ВСУ

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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военные в течение суток уничтожили пункт управления и склад беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Отмечается, что оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией ВС РФ в течение суток были уничтожены: пункт управления и склад дронов 63-й механизированной бригады ВСУ.

Также были уничтожены низковысотный обнаружитель, радиолокационная станция подсвета цели и наведения, кабина боевого управления и две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300.

В ведомстве также сообщили о поражении скопления живой силы и военной техники ВСУ в 146 районах.

24 июля сообщалось, что украинский президент Владимир Зеленский потребовал от западных стран усилить систему противовоздушной обороны (ПВО) на Украине из-за российских планирующих авиабомб.

До этого стало известно, что ВСУ сдали позиции на востоке населенного пункта Максимильяновка на Кураховском направлении.

Ранее российские войска взяли под контроль еще один населенный пункт в ДНР.

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