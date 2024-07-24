Командиры воинских частей получат право назначать дисциплинарный арест бойцам СВО

Государственная дума проголосовала за поправку, по которой командиры частей, главы органов военной полиции или начальники гарнизонов смогут выносить дисциплинарный арест военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ТАСС.

Поправки будут внесены в закон «О статусе военнослужащих». Нормы устанавливают особенности привлечения бойцов СВО к дисциплинарной ответственности во внесудебном порядке.

Накануне Государственная дума во втором и третьем чтениях приняла закон, защищающий выплаты военнослужащим за участие в специальной военной операции на Украине от списания при банкротстве. Согласно законопроекту, доходы, полученные за участие в СВО, будут исключены из общей конкурсной массы для погашения долгов. По новым правилам финансовые управляющие не смогут закрывать счета и блокировать операции по картам, открытым для получения «боевых».

Ранее Госдума приняла закон о передаче данных военнообязанных работодателями.