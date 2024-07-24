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Силы РФ поразили расположение запрещенных в России группировок ВСУ

Подпольщик Лебедев: ВС РФ поразили расположение группировок «Кракен» и «Айдар»

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Алексей Майшев/РИА Новости

Российские войска поразили расположение запрещенных в России украинских группировок «Кракен» и «Айдар» в пригороде Харькова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пророссийского подполья Сергея Лебедева.

По его словам, удар пришелся на населенный пункт Лесное. Там находится крупная дорожная развязка в сторону Белгорода и окружная дорога. Лебедев утверждает, что на днях туда прибыли до 200 военных. Были ли среди них иностранные наемники, подтверждений нет.

«Но там были нацисты из запрещенных в России экстремистских группировок «Кракен» и «Айдар», — сказал Лебедев.

20 июля сообщалось, что подразделения Северной группировки войск за сутки отразили пять атак ВСУ, в том числе силы группировки «Кракен».

Также 23 июля военный эксперт Андрей Марочко сообщал, что штурмовое подразделение ВСУ под усиленной охраной прибыло под Купянск в Харьковской области. По его словам, эта группа военнослужащих не имеет настоящего боевого опыта, а оружие и боеприпасы выдавались бойцам непосредственно на линии боевого соприкосновения.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.

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