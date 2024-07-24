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Зеленский потребовал от Запада усилить ПВО Украины

FR: Зеленский потребовал от Запада усилить ПВО Украины из-за авиабомб РФ

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Jeff Overs/BBC/Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский потребовал от западных стран усилить систему противовоздушной обороны (ПВО) на Украине из-за российских планирующих авиабомб. Об этом сообщает немецкая газета Frankfurter Rundschau.

«Это одна из причин, почему Зеленский неоднократно отчаянно просил Запад усилить свои возможности ПВО — в том числе недавно на саммите НАТО», — говорится в публикации.

Обозреватель подчеркнул, что авиабомбы могут нанести взрывной ущерб в радиусе до 200 метров. Он добавил, что осколки разлетаются на расстояние более километра.

11 июля Зеленский потребовал от президента США Джо Байдена снять все ограничения на применение оружия для ударов по территории России.

До этого в Раде заявили об ужасающем состоянии систем ПВО, которые западные страны передали ВСУ. Там пожаловались на неисправность большей части иностранных образцов ПВО. А для ремонта неисправной техники украинским военным приходится снимать детали с других исправных образцов.

Ранее британский аналитик зафиксировал бегство ВСУ с занимаемых позиций.

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