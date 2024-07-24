Сырский признал, что у Киева не будет новых подразделений без мобилизации

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что без мобилизации на Украине он не сможет создать необходимые резервы и бригады. Об этом пишет газета Guardian.

«Сырский заявил, что без мобилизации он не сможет создать новые резервы и бригады, которые необходимы, поскольку Россия умножает собственные сухопутные силы», — пишет издание.

Издание отмечает, что Сырский призвал уехавших граждан Украины принять участие в мобилизации и выполнить свой конституционный долг.

До этого Сырский заявлял, что ситуация на фронте для Вооруженных сил Украины (ВСУ) является очень сложной, российские войска атакуют на многих направлениях.

Позже представитель оперативно-тактической группировки (ОТГ) войск «Харьков» Юрий Повх заявлял, что обстановка, в которой оказались солдаты ВСУ на территории Харьковской области, остается сложной.

Ранее в Раде заподозрили главкома ВСУ Сырского в готовности капитулировать.