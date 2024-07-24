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Беспилотники ВСУ атаковали территорию предприятия в Судже

Смирнов: коптеры ВСУ атаковали территорию промышленного предприятия в Судже

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Телеграм-канал «Алексей Смирнов»

Украинские беспилотники ночью атаковали территорию промышленного предприятия в городе Суджа в Курской области. Об этом в своем Telegram-канале проинформировал временно исполняющий обязанности главы региона Алексей Смирнов.

«Сегодня ночью украинские коптеры атаковали территорию промышленного предприятия в городе Судже», — сообщил он.

В результате произошедшего повреждены технологические помещения и «некоторое оборудование», заявил Смирнов.

По его словам, пострадавших среди работников предприятия нет.

До этого врио главы региона сообщал, что беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали неработающее предприятие в городе Льгове Курской области.

Ночью в Курской области объявлялась угроза атаки БПЛА, в связи с чем силы и средства ПВО были приведены в готовность.

Позже врио губернатора также сообщал о ракетной тревоге в регионе.

Ранее в Севастополе предрекли фиаско дальнобойным атакам ВСУ.

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