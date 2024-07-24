Экс-подполковник СБУ раскрыл причину увеличения потока уклонистов на Украине

После принятия на Украине закона об усилении мобилизации увеличился поток уклонистов. Об этом заявил бывший подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров, передает РИА Новости.

«Самые лучшие итоги подводят кадры с улиц украинских городов», — отметил он.

Прозоров счел видео, где сотрудники территориальных центров комплектования ловят людей на улицах, самым ярким подтверждением, что с мобилизацией «все очень и очень плохо».

По данным экс-подполковника СБУ, новый закон стал «последним звоночком» для украинцев, которые приняли решение нелегально покинуть территорию страны. Он обратил внимание, что жители Украины до последнего момента верили, что они побеждают. Но, когда открылась вся правда о ситуации на фронте, поток беглецов резко вырос. Службу в армии военный аналитик назвал «билетом в один конец».

Накануне на Украине задержали помогавших избежать мобилизации.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.