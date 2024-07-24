Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-подполковник СБУ раскрыл причину увеличения потока уклонистов на Украине

Прозоров: поток бегущих с Украины уклонистов сильно вырос из-за нового закона

close
100%
Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

После принятия на Украине закона об усилении мобилизации увеличился поток уклонистов. Об этом заявил бывший подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров, передает РИА Новости.

«Самые лучшие итоги подводят кадры с улиц украинских городов», — отметил он.

Прозоров счел видео, где сотрудники территориальных центров комплектования ловят людей на улицах, самым ярким подтверждением, что с мобилизацией «все очень и очень плохо».

По данным экс-подполковника СБУ, новый закон стал «последним звоночком» для украинцев, которые приняли решение нелегально покинуть территорию страны. Он обратил внимание, что жители Украины до последнего момента верили, что они побеждают. Но, когда открылась вся правда о ситуации на фронте, поток беглецов резко вырос. Службу в армии военный аналитик назвал «билетом в один конец».

Накануне на Украине задержали помогавших избежать мобилизации.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами