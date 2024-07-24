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Южная Корея и Индия провели совместные воздушные учения

В Австралии совместные воздушные учения провели Южная Корея и Индия

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IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel/Global Look Press

Южная Корея и Индия провели совместные воздушные учения в рамках крупных многонациональных маневров в Австралии. Об этом сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейские ВВС.

Учения с участием южнокорейских истребителей F-15K и индийских Су-30МКИ проходили над авиабазой в Дарвине на севере Австралии в рамках двухлетних учений Pitch Black.

По информации ВВС, эти учения были организованы для того, чтобы пилоты могли лучше освоить характеристики и тактику боевых самолетов разных стран. Южная Корея не использует Су-30МКИ, модификацию российского Су-30, в то время как Индия не имеет в своем арсенале F-15, истребители американского производства.

Учения Pitch Black, в которых участвуют 20 стран и более 140 самолетов, начались 12 июля и продлятся до конца августа. Южная Корея отправила на эти учения шесть истребителей F-15K и около 100 военнослужащих.

Несколько дней назад Финляндия начала учения у границ с Россией. В связи с учением до начала августа будет закрыта национальная трасса, ведущая к КПП «Ваалимаа».

Ранее в Севастополе провели учения по установке дымовых завес.

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